Nederlanders niet op tijd in evacuatievliegtuig Afghanistan

Een NAVO-vliegtuig stond dinsdag klaar in Afghanistan om onder meer Nederlanders te evacueren. Het toestel vloog uiteindelijk weg zonder Nederlanders aan boord.

Het in Hongarije gestationeerde militaire transporttoestel, dat dienst doet in NAVO-verband, zou dinsdag door onder meer Nederland zijn ingezet om mensen uit Afghanistan te evacueren. De C-17 steeg uiteindelijk op met ongeveer 40 passagiers aan boord. Het is de ministeries niet gelukt Nederlanders op de vlucht te krijgen, zo meldde Defensie dinsdagavond. Het is nog onduidelijk hoe de missie in dat opzicht heeft kunnen mislukken.

Op social media melden enkele Nederlanders wel dat zij de luchthaven in Afghanistan moeilijk konden bereiken vanwege drukte op de weg. Er zijn veel Taliban-checkpoints opgezet. Bovendien geldt in Kabul een avondklok.

Het C-17 transportvliegtuig dat vanavond is aangekomen in Kabul is vertrokken met aan boord ca 40 personen. Onder hen voor zover nu bekend geen Nederlanders of Afghanen. — Ministerie van Defensie (@Defensie) August 17, 2021

Volgens Defensie is de situatie op de luchthaven van Kabul onoverzichtelijk en erg veranderlijk. Amerikaanse militairen beveiligen het vliegveld momenteel, maar geven om veiligheidsredenen geen toegang aan Afghanen die van buiten komen. Het is daardoor onduidelijk of en wanneer de Afghanen die op de Nederlandse evacuatielijsten staan het vliegveld op kunnen.

Maandag kon een eerder door Defensie gestuurd transportvliegtuig om veiligheidsredenen niet in Kabul landen. De situatie op het vliegveld was zeer chaotisch; er liepen veel mensen over het vliegveld. Zij klampten zich onder meer vast aan vertrekkende vliegtuigen.

Can’t believe my eyes. Men holding lower part of the US aircraft moments before it took off from #Kabul airport. pic.twitter.com/bT97WrNa12 — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Nederlanders in Afghanistan: wat nu?

Dinsdagochtend vertrok een KDC-10 vanaf Eindhoven naar Kabul, zo maakte Defensie bekend. Aan boord van het toestel bevinden zich de Nederlandse ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen die voor bescherming meereizen. Het team zal vanaf woensdagmiddag op de luchthaven aan de slag gaan om de evacuaties verder mogelijk te maken.

Ook is een C-130 Hercules naar een land in de regio van Afghanistan vertrokken. Dit toestel wordt naast een andere, al aanwezige C-130 ingezet om een luchtbrug te vormen tussen Kabul en het land in de regio. Tot slot vertrekt woensdag naar verwachting een Airbus A330 MRTT-toestel met enkele artsen en verpleegkundigen van Defensie aan boord. Zij moeten ervoor zorgen dat er op de opvanglocatie in de regio ook medische zorg kan worden verleend. Daarna kan de A330 meehelpen met retourvluchten tussen de opvanglocatie en Nederland.