Zo is de situatie op de luchthaven van Kabul

Dinsdag lukte het niet om Nederlanders vanuit Afghanistan te evacueren. Het is een grote chaos op de luchthaven van Kabul.

Nadat Nederland een C-17 richting Afghanistan stuurde, leek het erop dat een groot aantal Nederlanders geëvacueerd kon worden. Het tegendeel bleek waar: uiteindelijk vertrokken er slechts 40 passagiers vanuit dat land richting Nederland. De omstandigheden maken het de passagiers extra lastig.

Aryan heeft zelf familie in Afghanistan zitten en geeft aan hoe het eraan toeging. ‘’Ze mochten uiteindelijk naar het vliegveld gaan”, vertelt hij tegenover de NOS aan de telefoon, terwijl hij kort daarvoor met zijn familie sprak. “Onderweg hoorden ze al veel schoten, er vielen ook granaten. Mijn zusje viel flauw in de auto. Eenmaal bij de luchthaven was ze weer bijgekomen, maar toen mijn familie uit de auto stapte werd aan iedereen getrokken. Het was een grote chaos.”

Gate

Ondanks alle chaos laat de vader van Aryan weten dat hij bij de gate probeerde te komen. Oók dat ging niet zonder slag of stoot. Nadat hij zijn paspoort en e-mailadres liet zien, kon hij doorlopen.

Het ging er volgens de vader chaotisch aan toe. “De Amerikanen bewaken de gate. Ik heb daar mijn paspoort laten zien en gezegd dat ik Nederlands ben. Er was veel lawaai, ik hoorde niet goed wat de Amerikaan allemaal zei. Nadat ik drie keer had gezegd dat ik Nederlander ben, zei hij dat ik afstand moest houden, anders zou hij schieten. Ik besloot weg te gaan. Ik wilde niet het risico lopen om doodgeschoten te worden.”

Terugkeer

Uiteindelijk is de familie van Aryan niet weggevlogen. Ze gingen terug naar het appartement in Kabul van zijn oom en tante. Onderweg hield de Taliban hen aan, maar doordat ze aangaven naar het ziekenhuis te gaan vanwege het zusje die flauwgevallen was, mochten ze door. Vlak voor het appartement werd een oude Afghaanse militair neergeschoten.

Aryan had graag gezien dat zijn familie dinsdag terugkeerde naar Nederland. “Mijn zusje is 17, dat zij dit soort dingen ziet is onbeschrijfelijk erg. Ik had er echt vertrouwen in dat ze vandaag terug zouden gaan. De ambassade kan regelen dat er een vliegtuig komt, maar hoe moet dat als je er niet in kan komen door de drukte?”, vraagt hij zich af.