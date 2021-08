British Airways binnenkort terug op Rotterdam

Vanaf maandag 20 september keert British Airways terug op Rotterdam The Hague Airport.

Op 17 maart 2020 vloog British Airways voor het laatst tussen Londen City en Rotterdam, dat intussen de vertrekhal heeft vernieuwd. Na een afwezigheid van ruim anderhalf jaar vliegt de Britse maatschappij vanaf september weer beperkt tussen de twee bestemmingen. In eerste instantie gaat het om twee vluchten per dag. Begin oktober groeit dat aantal mogelijk al door naar drie per dag. De vluchten worden uitgevoerd met Embraer E190’s.

“Met name nu het zakelijk verkeer weer meer op gang begint te komen zijn wij ervan overtuigd dat vele klanten wederom het gemak en comfort van het vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport de voorkeur zullen geven,” zegt Katinka van Ekeren namens British Airways. “Al onze vliegtuigen worden elke dag volledig schoongemaakt, van neus tot staart, en zo kunnen reizigers zich bij elke stap veilig en beschermd voelen. En dankzij onze flexibele boekingsopties kunnen reizigers nu boeken en later wijzigen mocht de noodzaak hiervoor zijn.”

“We zijn er trots op dat we na anderhalf jaar London weer kunnen toevoegen aan ons bestemmingennetwerk. Voor de coronacrisis was LCY Airport een van onze grootste bestemmingen met jaarlijks bijna 180.000 vertrekkende en aankomende passagiers op onze luchthaven. Het is voor onze regio een hele belangrijke verbinding,” aldus Ron Louwerse, CEO van Rotterdam The Hague Airport.