Eindhoven en Transavia zeggen niet ‘in overtreding’ te zijn

Het zomerseizoen is in volle gang. Het aantal vakantievluchten dat na 23:00 uur op Eindhoven Airport binnenkomt loopt op. Volgens de Brabantse luchthaven en Transavia is in de afspraken te lezen dat vluchten die na dat tijdstip arriveren ook dan gewoon volgens de regels kunnen landen. Omwonenden hebben er genoeg van.

Sinds 25 oktober 2020 mogen de luchtvaartmaatschappijen geen vluchten meer inplannen die na 23.00 uur landen. Gebeurt dat toch dan kan desbetreffende maatschappij een boete verwachten.

Vermindering nachtvluchten

Oud-politicus Pieter van Geel ging in 2019 met onder meer Eindhoven Airport en Transavia om de tafel. De afspraken moesten ertoe leiden dat het aantal nachtvluchten zou afnemen. Twee jaar geleden landden er immers nog 826 vliegtuigen na 23:00 uur. Als gevolg van de coronapandemie werd er veel minder gevlogen. Dit jaar kwamen er tussen januari en juni twee vliegtuigen na 23:00 uur binnen. Tot 11 augustus arriveerden achttien machines na dat tijdstip. Volgens zowel Eindhoven Airport als Transavia zou dit ‘niet in strijd zijn met de afspraken’.

Klagende omwonenden

De omwonenden geven aan dat de late landingen juist wél in strijd zijn met de afspraken. Willem van den Brink van Bewonersplatform Woensel-Noord in het Eindhovens Dagblad: ‘’Airport geeft steeds hetzelfde antwoord: het mag want het gaat om vertraagde vluchten. Maar wat hebben afspraken dan nog voor zin?” Eindhovenaar Bert Koenen voelt zich belazerd. Hij woont recht onder de aanvliegroute, heeft veel last van het vlieglawaai en dient regelmatig een klacht in. Nog erger dan de late landingen vindt hij het om ‘s morgens om 07:00 uur zijn ‘bed uit te worden gedenderd.’

Begrip

‘’Eindhoven Airport begrijpt dat deze landingen voor een aantal omwonenden als (extra) hinder kunnen worden ervaren na de anderhalf jaar durende periode van stilte na 23.00 uur en het zeer beperkte vliegverkeer door de coronapandemie. Uiteraard blijft Eindhoven Airport over dit onderwerp in gesprek met omwonenden en andere partijen in het Luchthaven Eindhoven Overleg’’, reageert de Brabantse luchthaven in het Eindhovens Dagblad. Transavia geeft aan er alles aan te doen om vluchten op tijd te laten vertrekken en arriveren. ‘’Hier wordt iedere dag op alle Europese luchthavens door vele partijen hard aan gewerkt. Vertragingen zijn echter nooit uit te sluiten.” De suggestie van Seino Sluyterman, bestuurslid bij BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap), om klachten te voorkomen door aanpassing van de vluchtschema’s zodat vliegtuigen wat eerder naar Eindhoven vertrekken, wijst Transavia af vanwege de omdraaitijden op luchthavens die dan in het gedrang komen.

Ook op Schiphol liepen de vertragingen op, omdat er een personeelstekort heerst bij de grondafhandeling.