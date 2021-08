Nederlands evacuatievliegtuig met problemen aan de grond

Een van de twee militaire evacuatievliegtuigen die Nederland inzet in Afghanistan heeft met technische problemen te kampen. Het gaat om een van de twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen die naar het gebied zijn gestuurd.

Volgens het ministerie staat het toestel vanwege een technisch defect momenteel aan de grond in de regio van Afghanistan. Hoogstwaarschijnlijk staat het toestel in een van de buurlanden, bijvoorbeeld in Qatar, Oezbekistan of de Verenigde Arabische Emiraten.

Defensie zegt zoveel mogelijk gebruik te maken van andere mogelijkheden om mensen toch uit Afghanistan te evacueren. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van vluchten die door andere landen worden uitgevoerd. Op dit moment is er in totaal één evacuatievliegtuig aangekomen in Nederland. Die vlucht landde woensdagavond rond 23:00 uur op Schiphol. Aan boord bevonden zich 35 personen, waaronder ook Belgen, Britten en Duitsers.

De evacuaties verlopen allesbehalve soepel. Zo meldde Up in the Sky gisteren dat een evacuatievliegtuig zonder Nederlanders aan boord vertrok doordat zij het toestel niet op tijd wisten te bereiken. Maandag kon het eerste Nederlandse toestel bovendien niet in Afghanistan landen vanwege de chaotische situatie op de luchthaven.

''Het was een grote chaos'' https://t.co/j5IcRv6Zif — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) August 18, 2021