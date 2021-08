American Airlines: voorlopig geen alcohol aan boord

American Airlines heeft aangekondigd dat het de verkoop van alcohol ook de komende maanden blijft verbieden.

In juni stopten American, United en Southwest allemaal met de verkoop van alcohol, vanwege een aantal incidenten. Directe aanleiding was destijds een vechtpartij aan boord van een Southwest-vlucht. Ook de afgelopen maanden zijn er verschillende incidenten geweest met passagiers die zich niet naar behoren konden gedragen. Meermaals barstte de onenigheid uit over de mondkapjesplicht aan boord van Amerikaanse vluchten.

De mondkapjesplicht voor de luchtvaart is in de Verenigde Staten inmiddels verlengd tot 18 januari 2022. American Airlines besloot deze week om het alcoholverbod daarmee in lijn te brengen, waardoor er in ieder geval tot januari 2022 geen alcohol aan boord te verkrijgen zal zijn. Een uitzondering geldt – net als voorheen – voor passagiers die in business class en first class vliegen. In een interne memo gaf een leidinggevende aan dat de maatschappij tevens in gesprek is met luchtvaartautoriteit FAA om ook de alcoholverkoop voorbij de douane op onder meer de luchthaven van Dallas-Fort Worth aan banden te leggen. Op die manier kunnen passagiers geen zelf gekochte alcohol meenemen het vliegtuig in.

Lees in dit verband ook: ‘Vraagje: waar staat de ‘K’ in KLM voor?’

Mijnheer Elbers, nu we binnen de luchtvaartsector in de fase zijn aanbeland waarin alle kaarten tóch al opnieuw geschud worden, laten we juist dát doen wat Plesman vroeger deed: pionieren! https://t.co/emSs30kRSr — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) August 15, 2021