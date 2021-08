KLM na lange tijd weer op zoek naar personeel

KLM is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer op zoek naar personeel.

Dat zegt Dario Fucci, bestuurder van de ondernemingsraad van KLM, tegen De Telegraaf. Fucci geeft aan dat er op de afdeling IT, die geïntegreerd is met Air France, een aantal medewerkers is vertrokken. Er worden daarom externe IT’ers ingehuurd en vacatures opengesteld. Daarnaast wordt er ook naar technici gezocht, zo bevestigde een woordvoerder tegenover de krant.

Het personeelsbestand van KLM is de afgelopen anderhalf jaar ten gevolge van de coronacrisis ingrijpend veranderd. Van de 33.000 banen zijn er in totaal 6.000 verdwenen. Gedwongen ontslagen konden worden voorkomen dankzij een vrijwillige vertrekregeling en detachering. Daarnaast werden veel flexibele contracten niet verlengd en moest bijna al het KLM-personeel salaris inleveren. Zo levert de directie de komende jaren 40 tot 65 procent loon in en gaat het bij de piloten om bijna twintig procent.