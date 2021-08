Korean Air maakt geen haast met afscheid van A380’s en 747’s

Korean Air heeft aangekondigd de komende jaren afscheid te nemen van de Airbus A380’s en Boeing 747-8’s.

De Airbus A380 zal de vloot van Korean Air binnen vijf jaar verlaten, zo maakte CEO Walter Cho in een interview met FlightGlobal bekend. Voor die tijd zal de A380-vloot waarschijnlijk eerst nog groter worden. Korean Air zit namelijk midden in een fusie met het eveneens Zuid-Koreaanse Asiana Airlines. Zodra die rond is komt het totale aantal A380’s uit op zestien, waarmee het bedrijf gelijk de op een na grootste A380-vloot ter wereld in handen heeft. Daarbij zijn tien Superjumbo’s afkomstig van Korean Air, waarvan er momenteel slechts één actief is. De overige zes toestellen komen bij Asiana vandaan.

Voor Boeing 747-liefhebbers had de CEO iets beter nieuws. De 747-8-vloot van de grootste Zuid-Koreaanse maatschappij zal pas in de loop van de komende tien jaar verdwijnen. Korean Air beschikt over negen van deze 747’s, die gemiddeld een leeftijd van slechts zes jaar hebben. De nieuwste versie van de Jumbo’s is tegen de tijd dat de toestellen uitgefaseerd worden van ongeveer dezelfde leeftijd als de eerder uit te faseren A380’s.

