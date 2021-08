Eerste Nederlandse evacuatievlucht geland op Schiphol

De eerste Nederlandse evacuatievlucht is gister geland op Schiphol. De Airbus A330 Multi Role Tanker Transport, ook wel MRTT genoemd, is een bijzondere bezoeker op de luchthaven. Normaal staan de Airbussen op Eindhoven gestationeerd. Het toestel was eerder die dag vertrokken vanuit Islamabad in Pakistan.

Aan boord van het vliegtuig zaten 180 personen die vanuit Afghanistan zijn geëvacueerd. Defensie heeft een luchtbrug opgezet tussen Kaboel en Amsterdam. De luchtbrug bestaat uit twee verschillende routes. Vanuit Kaboel worden mensen met een C130 Hercules naar Islamabad vervoerd. Vervolgens worden de mensen vanuit Pakistan naar Europa gebracht.

Eerder deze week landde er al een andere evacuatievlucht op Schiphol. Een Hongaarse C-17 bracht mensen met verschillende nationaliteiten terug naar Europa. In de aankomende tijd worden meerdere evacuatievluchten verwacht op Schiphol.