Koffers inchecken in de trein? Het kan bij Austrian

Austrian Airlines begint deze maand met een pilot. Vanaf 23 augustus is het mogelijk voor reizigers om de ruimbagage al in de trein in te checken. Klanten die direct vanuit Linz of Salzburg naar Wenen komen kunnen van deze service gebruik maken. De pilot zal tot 31 oktober lopen.

Austrian gaat met deze pilot een samenwerking aan met de Oostenrijkse treinmaatschappij ÖBB. Hiermee hoopt de maatschappij deze vorm van transport naar de luchthaven aantrekkelijker te maken. De ruimbagage wordt tijdens de treinreis al gelabeld zodat de koffers meteen het bagagesysteem in kunnen. Daarmee kunnen passagiers direct vanuit de trein richting de gate lopen. Het project zal onder de naam AIRail uitgevoerd worden.