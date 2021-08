Parachutisten in de zevende hemel | Reportage

Vier dagen duurt het jaarlijkse internationale parachutistenfeestje ‘Viking Boogie’ op vliegveld Hoogeveen. Op zondag staat de teller op bijna 1.500 uitgevoerde sprongen. Twee C208 Supervans zijn bijna onafgebroken in touw om de vele tientallen parachutisten uit onder andere Spanje, Duitsland, Frankrijk en natuurlijk Nederland in de lucht boven het Drentse vliegveld af te zetten.

De enorme belangstelling is vooral te danken aan de maximale spronghoogte van 15.000 ft. Een hoogte die bijna nergens in ons land wordt gehaald. Voor parachutisten dus letterlijk de zevende hemel met de mogelijkheid een vrije val van maar liefst 75 seconden te ervaren. Een gelegenheid bij uitstek om als groep para’s verschillende formaties in de lucht te maken.

De twee Cessna’s 208B Grand Caravan kunnen twaalf para’s per zogenaamde ‘load’ vervoeren. Door het uitvallen van de een paar weken geleden bij Apeldoorn gecrashte Cessna Supervan PH-FST van Vliegveld Teuge, moest de organisatie voor de ‘Viking Boogie’ een beroep doen op een soortgelijke kist uit Engeland. Door deze dubbele capaciteit aan toestellen konden de meeste parachutisten zo’n zeven sprongen per dag maken. Voor de deelnemers was er een tijdelijke camping ingericht.

© Skydive Hoogeveen

Boven vliegveld Hoogeveen © Skydive Hoogeveen

Het evenement dat onder schitterende omstandigheden plaatsvond trok veel bekijks en smaakt organisator Skydive Hoogeveen duidelijk naar meer. De bijna vijftigjarige club mag samen met de paraclub van vliegveld Teuge volgende maand als gastheer optreden van de ‘Open Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen’. Vorig jaar zou Teuge deze ‘NKP’ volledig organiseren, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten.

De kampioenschappen worden jaarlijks georganiseerd door paracentra die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL). Van 3 tot en met 5 september wordt er boven Hoogeveen tijdens het NKP gestreden in de disciplines Formation Skydiving (FS), Speedskydiving (SP) en koepelformatiespringen binnen één minuut (CF2).

In Teuge vinden de kampioenschappen plaats op 11 en 12 september. De onderdelen op het Gelderse vliegveld zijn precisiespringen (PA) in combinatie met de POPS-wedstrijd. Gedurende de NKP kijkt een sportcommissie niet alleen kritisch naar alle oefeningen maar beoordeelt ook bijkomende criteria zoals de gebruikte vliegtuigen, inschrijfgelden, infrastructuur, accommodatie, PR en landelijke spreiding.

Op 12 september tenslotte viert Skydive Hoogeveen het vijftigjarig bestaan met een mega formatiesprong. Boven het vliegveld Hoogeveen moeten op die dag vijftig parachutisten, hand in hand, een enorme cirkel vormen!

© Sjoerd Looijenga

© Sjoerd Looijenga

© Sjoerd Looijenga

© Sjoerd Looijenga