Fotoreportage: Texel AOPA Fly-in 2021

Onder prima weersomstandigheden vond op zaterdag 21 augustus de Texel AOPA Fly-in plaats. Veel bezoekers en een gemoedelijke sfeer zorgden voor een leuk luchtvaartevenement.

Hoogtepunt van de Texel Fly-in was zonder twijfel de aanwezigheid van twee Pipistrel Velis elektrische vliegtuigen van vliegschool E-Flight Academy uit Teuge. Een primeur voor de Texelse luchthaven. Ook de komst van Travis Ludlow, de jongste piloot ooit die solo rond de wereld vloog, kon op veel belangstelling regelen. Up in the Sky was aanwezig en maakte de volgende fotoreportage.

Boeing Stearman van de Texel Air National Guard (c) Remco de Wit

Piaggio FWP149 (c) Remco de Wit

Diamond DA20 (c) Remco de Wit

Piper Super Cub (c) Remco de Wit

Travis Ludlow voor zijn recordvliegtuig tijdens de Texel Fly-in (c) Remco de Wit

Diamond DA62 (c) Remco de Wit

Texan (c) Remco de Wit

Airvan ambulancevliegtuig (c) Remco de Wit

Cirrus SR20 (c) Remco de Wit