Landingsgestel 737 vat vlam na landing | Video

Het landingsgestel van een Boeing 737-800 van Royal Air Maroc vatte 15 augustus vlam vlak na de landing op de luchthaven van Oujda, meldt AVHerald.

Het toestel, met registratie CN-RNP, arriveerde na een binnenlandse vlucht uit Casablanca op baan 06 van de Marokkaanse luchthaven. Vlak daarna kwamen er plotseling vlammen en vonken van de onderkant van het vliegtuig. Op een video, die toevallig gemaakt is door een passagier, is te zien dat de passagiers opgeschrikt worden door een onverwachte vlam die zich steeds verder uitbreidt.

Landingsgestel Boeing 737 vat vlam

Nadat de piloten constateerden dat het linker landingsgestel vlamvatte, ondernamen zij direct actie. Ze pasten de omgekeerde stuwkracht toe en kwamen zo snel mogelijk op de landingsbaan tot stilstand. Ondanks de grote vlammen en vonken is er geen materiële schade gemeld.

Bovendien bleven alle passagiers en bemanningsleden ongedeerd. Het is echter nog wel de vraag hoe zij het vliegtuig verlieten. Het is nog onbekend of zij geëvacueerd werden, óf gewoon via de trappen de 737 van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij uitstapten.

AVHerald laat weten dat er nog weinig naar buiten is gekomen over het incident. Het medium meldt dat Royal Air Maroc geen commentaar gaf op de vlammen uit het landingsgestel. Dat geldt ook voor de Marokkaanse burgerluchtvaartautoriteit die hier geen uitspraken over gedaan heeft.

Het vliegtuig stond na het incident tot 18 augustus aan de grond in Oujda. Daarna vloog de CN-RNP terug naar Casablanca. Daar stond het toestel ongeveer drie uur aan de grond waarna het vliegtuig alweer richting Valencia in Spanje vloog.