SEX moet kunnen

Skydive Teuge krijgt binnenkort de beschikking over een nieuw vliegtuig. Hun vorige, de Cessna 208B Supervan 900 met registratie PH-FST, raakte op vrijdag 25 juni j.l. na een crash bij Apeldoorn ‘substantieel’ beschadigd en moet vervangen worden.

De opvolger moet alleen nog wel een toepasselijke Nederlandse PH-registratie krijgen. In de parawereld kennen we bijvoorbeeld de PH-JMP (jump), PH-ZZF (zoef) en dus ook de zwaar beschadigde PH-FST (fast). De leden van de Vereniging Paracentrum Teuge worden nu opgeroepen om mee te denken over een nieuwe pakkende registratie voor hun nieuwe para-kist. Er is zelfs een heuse verkiezingspoll opgezet.

Om het makkelijker te maken is er een poll gemaakt met daarin alvast een aantal leuke registraties die beschikbaar zijn. Maar je kan ook zelf iets verzinnen en aan deze poll toevoegen. De registratie moet uiteraard momenteel niet in gebruik zijn, mag ook niet de afgelopen 20 jaar gebruikt zijn en moet niet zijn gereserveerd.

Verreweg het populairst tot nu toe is de registratie PH-SEX. Alleen geeft verantwoordelijke ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) toestemming voor het gebruik van deze expliciete registratie? Navraag leert dat in april 1998 de paraclub van Hoogeveen ook al eens de registratie PH-SEX had gereserveerd voor een Cessna T207A Turbo Stationair 8 maar uiteindelijk de aanvraag ongedaan maakte. ILT zelf wil voorlopig nog niet reageren en wacht af of er daadwerkelijk een verzoek tot reservering uit Teuge binnenkomt.

Toch is er in het verleden wel degelijk door een toestel met de registratie PH-SEX in ons land gevlogen. Midden jaren ’70 stond er op vliegveld Teuge (!) een Hughes 269A helikopter in bezit van de Maatschappij voor Investeringscrediet “Mavic” NV, Amsterdam. Het in eerste instantie slordig aangebrachte kenmerk werd later doorgehaald en is feitelijk nu weer gewoon beschikbaar.

Voorlopig kan er nog steeds op de Facebook-pagina van Skydive Teuge op de nieuwe registratie gestemd worden. Het feit dat er ook in België een paravliegtuig rondvliegt met de registratie OO-SEX sterkt de parachutisten van Teuge in hun mening dat PH-SEX ook bij ons in Nederland gewoon moet kunnen! Uiteindelijk heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport het laatste woord.

Hier kan je stemmen

Luchtvaartwet

Elk luchtvaartuig heeft een unieke code: het registratiekenmerk. Deze combinatie van letters en cijfers staat op de buitenkant van het luchtvaartuig. De beginletters daarvan zijn voor elk land anders. Op 13 oktober 1919 werd in Parijs bij een conventie bepaald, dat Nederland de nationaliteitsletter H zou voeren. Dit werd later PH, in navolging van het Telegraaf Verdrag (1927) van Washington.

Een registratiekenmerk van Nederlandse luchtvaartuigen bestaat uit het nationaliteitskenmerk PH, gevolgd door het inschrijvingskenmerk. Voor zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen bestaat het inschrijvingskenmerk uit cijfers, bijvoorbeeld PH-1079. Voor microlights uit de combinatie cijfer-letter-cijfer, bijvoorbeeld PH-2A8. Voor RPAS (drones) uit de combinatie cijfer-letter-letter. Voor de overige luchtvaartuigen bestaat het inschrijvingskenmerk uit een combinatie van drie letters, bijvoorbeeld PH-GON.

Het luchtvaartuigregister geeft een actueel overzicht van alle in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen. U kunt in het register onder andere zoeken op registratiekenmerk, serienummer of type luchtvaartuig. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt het luchtvaartuigregister periodiek bij.