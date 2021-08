VS komt met ‘alternatieve routes’ na dreiging

De Verenigde Staten vrezen voor een aanslag op de luchthaven van Kabul. Daarom werkt het Amerikaanse leger aan ‘alternatieve routes’, meldt CNN.

De dreiging zou komen van de terreurgroep IS. “Er is een grote kans dat IS een aanslag probeert te plegen op de luchthaven”, gaf een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Defensie aan bij CNN. De dreiging is ‘geloofwaardig’, maar tegelijkertijd zou deze nog ‘indirect’ zijn.

Daarom besloten de Verenigde Staten zogeheten ‘alternatieve routes’ aan te leggen. Op die manier kunnen mensen die het land willen ontvluchten alsnog naar de luchthaven komen. CNN geeft aan dat de Taliban op de hoogte is van het plan van de Amerikanen.

Veiligheid waarborgen alternatieve routes

Al lange tijd is het chaotisch op de luchthaven van Kabul. De Taliban maakten een enorme opmars en dat leidde tot veel onrust in het land. Veel mensen willen Afghanistan verlaten. De situatie is nog altijd erg onveilig en daarom wil de VS dit in goede banen leiden.

John Kirby, perschef van het Pentagon, gaf tijdens de persbriefing van afgelopen zaterdag aan dat het leger ‘vechtend tegen zowel tijd als ruimte’ is om mensen zo veilig mogelijk te evacueren. “Er is een hele reeks veiligheidszorgen die we hebben. Het idee is om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te evacueren. Dat is waar we ons op richten. In een poging om die missie te volbrengen, nemen we een schat aan informatie op over hoe de veiligheidsomgeving eruitziet.’’

Nederland druk met evacuaties

Ondanks de kritiek vanuit de Kamer op het evacuatieplan van demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag is Nederland inmiddels ook druk bezig met het evacueren van (Nederlandse) burgers uit Afghanistan. Vrijdag landde de eerste Nederlandse evacuatievlucht op Schiphol.

De Airbus A330 Multi Role Tanker Transport was vertrokken vanuit Islamabad in Pakistan. Aan boord zaten 180 mensen. Defensie zette een luchtbrug op tussen Kabul en Amsterdam. Eerst vliegen mensen met een C130 Hercules naar Islamabad om vanuit daar de route naar Europa voort te zetten.