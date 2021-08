Boeing 737 landt met open vrachtdeur | Video

Een Boeing 737-200 van de Colombiaanse maatschappij Aerosucre heeft afgelopen week een voorzorgslanding gemaakt op de luchthaven van Mitú-Fabio Alberto León Bentley Airport in Colombia.

Het vrachtvliegtuig was onderweg naar Bogotá maar net na de start kreeg het toestel te maken met problemen. De vrachtdeur openende tijdens de vlucht. Er zijn nog geen gewonden gemeld. De landing zorgde voor opmerkelijke beelden.

Het ruim 40 jaar oude toestel, met registratie HK-5026, werd ooit afgeleverd aan Lufthansa. Na vele verschillende eigenaren is het vliegtuig in 2013 bij de huidige werkgever terecht gekomen. Nu dient het toestel als vrachtvliegtuig in Colombia. Of de oude Boeing zelf beschadigd is door het incident is nog niet bekend.