Qantas geeft gevaccineerde klanten beloningen

Gevaccineerde mensen krijgen extra voordelen bij Qantas. De Australische luchtvaartmaatschappij geeft alle gevaccineerde klanten gratis Qantas points. Frequente reizigers maken zelfs kans op grote prijzen. Wel moeten de klanten in Australië woonachtig zijn.

Alle passagiers die volledig gevaccineerd zijn en in Australië wonen krijgen duizend Qantas punten. Deze punten leveren klanten een Silver-, Gold- of Platinum-niveau op. Verder krijgen alle klanten twintig dollar korting op een vlucht van Qantas of Jetstar. Naast deze gratis voordelen maken klanten kans op één van de tien megaprijzen. Eén persoon per Australische staat maakt kans op een jaar lang gratis vliegen met Qantas en Jetstar, Onbeperkte toegang tot Accor hotels en gratis brandstof bij de BP-tankstations.

De maatschappij gaat samen met de zangeres Tones and I een campagne opzetten om mensen te wijzen op deze voordelen. De campagne zal onder de naam ‘Be Rewarded’ verder gaan.