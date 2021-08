Tóch nog hoogtepunt op evacuatievlucht

Ondanks dat de evacuatievluchten vooral chaos opleveren, gebeuren er ook nog mooie dingen. Een Afghaanse vrouw beviel aan boord van zo’n vlucht, laat Air Mobility Command op Twitter weten.

Toen de U.S. Air Force C-17 in de lucht zat, kreeg de vrouw weeën. Ze is bevallen van een dochter in het vrachtruim, toen het evacuatievliegtuig al geland was op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland.

Piloot eist hoofdrol op tijdens evacuatievlucht

De plek om een kind te krijgen is in de lucht niet de meest ideale. Het had evenzeer verkeerd kunnen aflopen. De Air Mobility Command geeft aan dat er weeën en complicaties tijdens de bevalling op de evacuatievlucht ontstonden. Door de beslissing van de gezagvoerder om wat lager te vliegen nam de luchtdruk in het vliegtuig toe en ‘’dat heeft het leven van de moeder gered.’’ De moeder en haar dochtertje zijn overgebracht naar het ziekenhuis en verkeren beiden in goede gezondheid. De vrouw is samen met familieleden geëvacueerd, meldt RTL Nieuws

Luchtbrug kampt met problemen

Dat er op Ramstein geland werd, was niet hoe de VS dat graag gezien had. De Amerikaanse luchtbrug heeft namelijk te maken met logistieke problemen.

Sinds de opmars van de Taliban is het erg onrustig in Kabul. Heel veel mensen willen evacueren en dat brengt ook andere problemen met zich mee. Door de evacuatie van zeer grote aantallen mensen zijn de bases in de Perzische Golf nogal druk geworden. Op de vliegbasis in Duitsland is tijdelijk plaats voor 7500 mensen. Vrijdag arriveerde de eerste evacuatievlucht in Nederland met 180 mensen aan boord.