Tot wel 45.000 dollar boete voor Amerikaanse passagiers

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft al voor meer dan 500.000 dollar aan boetes opgelegd aan 34 passagiers die zich misdroegen op Amerikaanse vluchten. Dit grote bedrag is te danken aan het nieuwe Zero Tolerance campagne van de FAA. Sinds begin dit jaar zijn er al 3889 meldingen gemaakt van misdragend gedrag. De mondkapjes verplichting is een grote bijdrager aan de hoeveelheid meldingen. Bijna 75% van de incidenten die gemeld zijn gaan over passagiers die weigeren mondkapjes te dragen.

Bizarre boetes

De 34 passagiers die samen al goed waren voor 500.000 dollar aan boetes kregen deze voor verschillende en vaak bizarre redenen. Hieronder staan een paar van deze incidenten uitgelicht.

Een JetBlue Airways passagier kreeg in mei dit jaar een boete voor het gooien van zijn handbagage door de cabine. Verder lag de man op de grond en begon hij het vrouwelijke cabinepersoneel aan te randen. Dat zorgde ervoor dat de bemanning besloot een voorzorgslanding te maken in Richmond, Virginia. De man kreeg een boete van 45.000 dollar voor zijn wangedrag.

Nog een passagier aan boord van een JetBlue vlucht kreeg een waarschuwing voor het niet dragen van een mondkapje. Dat zorgde ervoor dat de man door het lint ging. De man viel verschillende medepassagiers aan en daarbij bedreigde hij de slachtoffers met de dood. Nadat hij met speelkaarten naar de crew gooide begon de man een wit poeder te snuiven. Achteraf bleek dat cocaïne te zijn. De man werd vastgebonden en de vlucht is vervolgens uitgeweken naar de dichtstbijzijnde luchthaven. Dit alles leverde de man een boete van 42.000 dollar op.