Corendon en TUI laten weinig los over luchtbrug

Naast commerciële Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gaan ook de Nederlandse airlines helpen geëvacueerde mensen uit Afghanistan op te halen, meldt de Telegraaf.

Dat bevestigen TUI, KLM en Corendon tegenover dat medium. De maatschappijen vliegen echter niet op Kabul Airport zelf. De vliegtuigen reizen af naar een luchthaven in de regio van de Afghaanse stad. Het ministerie van Defensie geeft aan de vluchten vanaf Islamabad in Pakistan uitgevoerd worden. Defensievliegtuigen vliegen de evacués daar naartoe. Vanuit daar vliegen ze de geëvacueerde mensen terug naar Nederland.

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen

Terwijl Corendon afgelopen weekend al een vlucht uitvoerde, gaat TUI daar komende week mee van start. Het gaat volgens de Telegraaf om meerdere vluchten. Tóch mogen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet heel veel uitgebreide details loslaten. Dat komt door de afspraken die zij maakten met de Nederlandse overheid.

Oók KLM geeft aan dat zij een hulpverzoek ontvingen. De grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland is bereid mee te helpen mensen naar Nederland te vliegen. ‘’We hebben een verzoek gekregen voor de evacuatievluchten en we kijken nu wat we kunnen opzetten”, laat een woordvoerder van KLM weten tegenover Telegraaf.

Verschil met Verenigde Staten

De Verenigde Staten vliegen ook met commerciële maatschappijen naar de regio’s rondom Kabul om mensen op te halen. In tegenstelling tot Nederland, gaat het er daar anders aan toe. Daar beveelt de overheid die maatschappijen als het ware mee te werken.

In Amerika is er een CRAF-programma (Civil Reserve Air Fleet) waarin staat dat maatschappijen vliegtuigen af moeten staan in tijden van nood. Het programma is voor de Amerikaanse overheid aantrekkelijk, omdat zij toestellen kunnen gebruiken zonder ze te hoeven kopen en onderhouden. Daarnaast hoeft de overheid ook geen personeelskosten te betalen.

Daarentegen is het in Nederland zo dat de overheid hulp vraagt aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Zij stellen dan toestellen en personeel ter beschikking. Het is echter wel zo dat het voor airlines niet veel oplevert, ondanks dat er wel voor betaald wordt. Voorop staat dat maatschappijen deze vluchten veilig uitvoeren.