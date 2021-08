Elektrisch vliegtuig landt voor het eerst op Schiphol

De Koninklijke NLR heeft een nieuw tweepersoons elektrisch aangedreven vliegtuig. Daar gaan binnenkort testvluchten mee gedaan worden, meldt PwC.

Het toestel gaat testen boven Nederland. De PH-NLX maakt tussenstops op verschillende vliegvelden. Daar laadt het elektrische vliegtuig op en vliegt hij weer verder naar de volgende bestemming. PwC laat weten dat het nieuwe toestel ook een tussenlanding gaat maken op Schiphol. Daarmee heeft de grootste Nederlandse luchthaven direct een primeur te pakken: dit toestel is het eerste elektrische vliegtuig dat op het Amsterdamse vliegveld landt.

De Pipistrel Velis Electro vliegt letterlijk heel het land door. Zo bezoekt het toestel het zuidelijkste puntje van Nederland, Maastricht Aachen Airport. Én gaat hij ook helemaal naar het noorden, naar de luchthaven van Groningen. Het is wel afwachten wat geschikte momenten zijn om te vliegen. Het vliegtuig is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer het elektrisch aangedreven vliegtuig zijn eerste vlucht maakt, is daarom nog niet bekend.

© Royal NLR

Project elektrisch vliegtuig

De testvluchten maken deel uit van een project genaamd ‘Elektrisch Vliegen Rondje NL’. Hier gaat NLR in samenwerking met PwC en Platform Duurzaam Vliegen ervaring opdoen en kennis vergaren. Bovendien kijken zij welke uitdagingen er nog liggen voor deze duurzame manier van vliegen.

In het najaar van 2020 heeft NLR dit elektrische propellervliegtuig in ontvangst genomen. De thuisbasis van dit toestel is Rotterdam The Hague Airport. Het vliegen op batterijen door commerciële partijen is nog relatief nieuw. Bovendien is dit alleen mogelijk voor kleine vliegtuigen. De batterijen hebben nog geen voldoende energie voor commerciële toestellen om lange afstanden af te leggen