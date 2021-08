Embraer E175 keert terug na botsing met drone

Een Embraer E175 van Envoy Air is vlak na take-off in botsing gekomen met een drone. De schade viel uiteindelijk mee, meldt AV Herald.

Afgelopen zondag wilde het toestel met registratie N242NN opstijgen vanaf Chicago O’Hare. De AA-3961, het vliegnummer van het vliegtuig, had als eindbestemming Detroit Airport. Toen het toestel van baan 09C vertrok, kwam het in botsing met een drone. De Embraer van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vloog op een hoogte van 6000 voet (omgerekend iets minder dan twee kilometer) toen het terugkeerde naar de luchthaven waarvan het onlangs vertrokken was.

In 2017 was er bijna een botsing tussen een Airbus A320 en een drone op de luchthaven van Londen Heathrow. Het toestel vloog op 5500 voet toen het wilde gaan landen op het Engelse vliegveld. Er zat toen slechts 500 meter tussen het vliegtuig en de drone.

Weinig schade Embraer E175

Na 40 minuten landde het vliegtuig veilig op baan 10C, laat AV Herald weten. De FAA (Federal Aviation Administration) rapporteerde het incident van de Embraer E175. ‘’Het vliegtuig maakte een klimmende bocht naar links en raakte een UAS (Unmanned Aircraft Systems, red.).’’ De FAA beoordeelde de schade van het vliegtuig als ‘gering’.

Terugkeer naar Chicago O’Hare

Ook op Flightradar24 is te zien dat het vliegtuig door de botsing met een drone uiteindelijk terug moet keren naar Chicago O’Hare Airport. In plaats van dat het toestel direct terugkeerde, maakte het vliegtuig nog een aantal rondjes ten noorden van de Amerikaanse luchthaven. Dat deed het toestel dus 40 minuten waarna de Embraer E175 van Envoy Air in oostelijke richting zou landen.

In de video klinkt de communicatie tussen de piloten van het vliegtuig en de verkeersleiding. De piloten maakten na de botsing direct melding van de aanvaring met de drone. Omdat het vliegtuig nog boven het landingsgewicht zat, cirkelde het toestel van Envoy Air boven het noorden van het vliegveld. Op die manier dumpte het vliegtuig brandstof.