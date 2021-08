Geplande vliegshow leidt tot rechtszaak

Het is nog maar de vraag of de flypast voorafgaand aan de Formule 1-race op Zandvoort mag doorgaan. Natuurbeschermers willen de zaak graag voor de rechter hebben.

Op 1 september komt de zaak in Haarlem voor. De tegenstanders van de vliegshow menen dat de vliegshow ‘op geen enkele wijze noodzakelijk’ is voor de race. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland grenst aan het circuit van Zandvoort en is aangewezen als stiltegebied.

‘Vreemde situatie’

Marc Janssen van stichting Duinbehoud noemt het een ‘vreemde situatie’. “Het IPCC heeft net een alarmerend rapport over de CO2-uitstoot afgegeven en dan wil Defensie dit soort onnodige pleziervluchten gaan houden”, licht hij toe, op NU.nl.

Bovendien vindt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment de natuurschade van het Formule 1-weekend in Zandvoort ‘dermate ernstig dat de Formule 1 afgelast moet worden’. Advocaat Valentijn Wösten laat weten dat er ‘een zeldzaam belangrijke stikstofrekensom’ is gemaakt en daar had de provincie Noord-Holland nooit mee in mogen stemmen.

Daarnaast zijn tegenstanders ook een nieuwe bezwaarprocedure begonnen bij de provincie Noord-Holland. Dit gaat om de evenementenvergunning voor de koningsklasse, de vuurwerkshow en de vergunning voor het landen en opstijgen van helikopters met VIP’s.

Flypast boven Zandvoort

Terwijl de komst van de Formule 1 bij milieuorganisaties voor veel opheft zorgt, laat de Dutch Grand Prix bij NU.nl weten dat de organisatie er weinig mee te maken heeft. “Defensie biedt de flypast aan ons aan.”

Bovendien denkt de woordvoerder van de Luchtmacht dat de flypast niet tot extra CO2-uitstoot leidt. “Als we rond de race vliegen, dan vliegen we ergens anders minder.” De luchtmacht beschikt over een vast budget om vluchten uit te voeren. De woordvoerder vervolgt dat de Luchtmacht zich tijdens de vliegshow ook weer eens kan laten zien aan de maatschappij. “We hebben sinds een aantal jaar ook geen luchtmachtdagen meer.”

Het is de bedoeling zondag 5 september om enkele minuten voor 15:00 uur, bij de aanvang van de eerste Formule 1-race in Zandvoort sinds 1985, met helikopters en straalvliegtuigen een flypast te houden boven het circuit. Dat gebeurt ook bij andere circuits, zoals in Abu Dhabi.