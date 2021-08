Miljoenenclaim voor plots van Eelde vertrokken Green Airlines

German Airways eist maar liefst 11,3 miljoen euro van Green Airlines, dat onlangs aankondigde de samenwerking te stoppen. Hierdoor raakte Green Airlines haar gehuurde vloot kwijt en moesten alle vluchten vanaf o.a. Eelde worden geannuleerd.

Green Airlines huurde twee Embraer E190’s van German Airways. De virtuele luchtvaartmaatschappij verzorgt zelf alleen de ticketverkoop en marketing en voor de vluchtoperatie schakelt het andere bedrijven zoals German Airways in. De naam Green Airlines verwijst naar het groene beleid, waarbij alle CO2-uitstoot ruimschoots gecompenseerd wordt.

German Airways was niet de eerste partner waarmee van de ene op de andere dag de samenwerking stopte. Sinds de oprichting in 2020 wil het nog niet vlotten met verschillende partners uit verschillende landen. Inmiddels zou er met de Franse regionale luchtvaartmaatschappij Chalair een afspraak gemaakt zijn om in ieder geval de vluchten van Paderborn naar het Duitse vakantie eiland Sylt weer op te starten. De online ticketverkoop is inmiddels begonnen.

Ook dit voorjaar werd er door Green Airlines tijdelijk van de Franse diensten gebruik gemaakt. Chalair wil vanaf het komende weekend met een ATR 72, goed voor maximaal zeventig passagiers, de vluchten namens Green Airlines gaan uitvoeren. Ondertussen zijn er nog diverse schadeclaims in behandeling van passagiers die begin deze zomer hun vakantievlucht geannuleerd zagen worden en nog steeds hun geld niet terug hebben.

Daarbij komt nu dus de enorme claim van voormalige partner German Airways. Zij eisen ruim 11 miljoen euro schadeloosstelling vanwege ‘niet nagekomen afspraken’. Of het tot een rechtszaak komt wil een woordvoerder van Green Airlines niet bevestigen. Op Groningen Airport Eelde volgt men alle ontwikkelingen met argusogen. “Wij lezen de berichten ook, maar hebben nog geen officiële berichten ontvangen. Wij hebben contact met Green Airlines en wachten af of de vluchten naar de Spaanse eilanden, Mallorca en Ibiza, het Portugese Faro en het Griekse Corfu op termijn ook weer worden hervat.”