Nederlands bedrijf gaat zelf vliegtuigen onderhouden in Afrika

Direct Maintenance, een Nederlands gecertificeerde aanbieder voor het onderhoud van vliegtuigen, onderdeel van Magnetic MRO, breidt haar samenwerkingsovereenkomst uit met China Southern Airlines.

Het wereldwijde aanbod van Direct Maintenance betreft talloze vliegtuigtypes, waaronder de Boeing 787 Dreamliner en de Airbus A380, en varieert van lijnonderhoud tot werkzaamheden aan interieurs. Sinds 2019 ressorteert het in 2001 opgerichte Nederlandse bedrijf onder de vleugels van het Estlandse Magnetic MRO. Het bedrijf pakte een pioniersrol op wat betreft het opleiden van lokaal technisch personeel in Afrika.

Daarbij worden ter toetsing de Nederlands ILT & EASA-richtlijnen aangehouden zodat werknemers blijvend voldoen aan de hoogst mogelijke eisen en normen. Resultaat is dat Direct Maintenance, na eerdere goedkeuring van luchtvaartautoriteiten in onder andere het Midden-Oosten, nu wereldwijd ook voor andere luchtvaartautoriteiten onderhoud kan uitvoeren.

Airbus A330 China Southern Airlines

Sinds 2015 bood Direct Maintenance al technische ondersteuning voor lijnonderhoud en gerelateerde logistieke diensten. Dit was op de Changsha-Nairobi-route van China Southern Airlines. Nu wordt de eerste machine van China Southern Airlines, een Airbus A330, volledig technisch afgehandeld door het bedrijf. ”Een echte gezamenlijke mijlpaalprestatie en een onomstotelijk bewijs van de hoge standaard die wij als team en organisatie met elkaar nastreven”, aldus Jacco Klerk, Managing Director bij Direct Maintenance.

Ook Mandeep Rana, Head of Sales bij Direct Maintenance, toont zich tevreden over de uitbreiding van het

partnerschap met China Southern: ”Het is een goede indicator van het wederzijdse vertrouwen tussen twee bedrijven die zich heeft ontwikkeld vanaf het moment dat onze samenwerking in Nairobi in 2015 begon. We zijn verheugd om aan dit nieuwe hoofdstuk te mogen beginnen. Hiermee is Direct Maintenance de eerste Line Maintenance-organisatie in Afrika die een Chinese carrier volledig technisch afhandelt.”