Transavia-personeel bezorgd: ‘Reputatie staat op het spel’

Het personeel van Transavia is bezorgd over de chaos op Schiphol die deze zomer veroorzaakt werd door het nieuwe afhandelingsbedrijf Viggo.

Viggo, het nieuwe afhandelingsbedrijf dat ter vervanging van KLM door Transavia op Schiphol is ingehuurd, was de afgelopen tijd niet in staat bagage op tijd te laden en lossen. Hierdoor vertrokken soms zelfs vluchten zonder koffers. Daarnaast kregen passagiers meermaals te maken met urenlange wachttijden. Eerder deze maand liepen de gemoederen hoog op toen een passagier op Schiphol werd aangehouden nadat hij urenlang in een drukke aankomsthal moest wachten op zijn koffers. Een woordvoerder van Transavia vermoedde dat die dag een personeelstekort de oorzaak van de problemen.

Het Transavia-personeel maakt zich grote zorgen en roept de directie nu in een brandbrief op snel voor een oplossing van de problemen te zorgen. Uit de brief, die door NH Nieuws is ingezien, blijkt dat het personeel vreest voor reputatieschade. “Wij willen van de directie weten hoe de operationele problemen op korte termijn op worden gelost, om te zorgen dat de goede naam van Transavia zoveel mogelijk wordt gerepareerd.” Volgens vakbond FNV, die de brief namens de personeelsleden stuurde, is Transavia ‘bakken met geld’ kwijt aan compensaties voor passagiers en het nasturen van bagage.

De vakbond wil daarnaast dat de maatschappij investeert in de salarissen van het eigen grondpersoneel. Er zijn zorgen over personeel dat momenteel naar beter betalende werkgevers vertrekt. “Wij willen voorkomen dat de grondorganisatie van Transavia hetzelfde overkomt als we nu bij Viggo zien.” Transavia heeft van FNV twee weken de tijd gekregen om met een reactie op de brief te komen.