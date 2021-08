Alitalia annuleert vluchten en maakt zich op voor het einde

Op 14 oktober valt het doek voor Alitalia. Het bedrijf is zich vast aan het voorbereiden.

Alitalia houdt op 14 oktober officieel op te bestaan. De Italiaanse maatschappij is druk bezig met de voorbereidingen. Vanaf deze week worden geen tickets meer verkocht voor vluchten na 15 oktober. Vanaf die datum zal opvolger ‘ITA’ (Italia Trasporto Aereo) namelijk het stokje overnemen. Passagiers die al een vlucht hebben geboekt voor na 15 oktober krijgen twee keuzemogelijkheden. Zij kunnen hun vluchten omboeken naar een eerdere datum of volledige restitutie krijgen. Omboeken naar ITA-vluchten is niet mogelijk, omdat ITA geen officiële doorstart van Alitalia is.

Een week geleden werd bekend dat ITA inmiddels haar Air Operator’s Certificate bemachtigd heeft. De maatschappij is al begonnen met de ticketverkoop. De oprichting van ITA is niet geheel onomstreden. Het was de bedoeling dat de nieuwe maatschappij in april van dit jaar al operationeel zou zijn. Er bestaan echter zorgen – onder meer vanuit Ryanair – zorgen over oneerlijke concurrentie en staatssteun. De Europese Commissie stak dan ook in eerste instantie een stokje voor de vergaande Italiaanse plannen. Na lange onderhandelingen werd een “constructief en gebalanceerd” akkoord bereikt tussen Italië en de EC bereikt, al zijn verschillende binnenlandse Italiaanse routes inmiddels al overgenomen door budgetmaatschappijen als Ryanair en Wizz Air.