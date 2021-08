Explosie en schoten bij luchthaven Kabul

Inmiddels heeft het Pentagon de explosie bevestigt. Vermoedelijk zou het gaan om een zelfmoordaanslag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden en/of doden zijn gevallen. Of er schoten zijn gelost is nog niet duidelijk.

Dreiging

Het was bekend dat er een dreiging was voor een aanslag. Nederlanders moeten van de Amerikanen van de luchthaven vertrekken, zo schreven bewindslieden eerder. Er zouden grote veiligheidsrisico’s zijn op en rond het vliegveld. “Men spreekt van dreiging van een terreuraanslag,” aldus demissionair minister Kaag. De situatie bij de luchthaven is inmiddels te gevaarlijk en de poorten van het vliegveld zijn gesloten. De Britse Minister van Defensie zegt zelfs dat er “zeer, zeer betrouwbare informatie” is over een dreigende aanslag op het vliegveld.

Een woordvoerder van het Pentagon heeft de aanslag bevestigt zoals te zien is in de onderstaande tweet. Meer informatie over de aanslag volgt zodra bekend.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Onrust in Afghanistan

Het is al dagen onrustige in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Na dagen van evacuaties, vinden naar alle waarschijnlijkheid vandaag de laatste evacuaties plaats vanuit Kabul, zo heeft het demissionaire kabinet medegedeeld aan de Tweede Kamer.