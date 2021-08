Ongevaccineerde Delta-crew krijgt rekening: $200 per maand

Vanaf 1 november ontvangt al het Delta-personeel dat zich niet heeft laten vaccineren een naheffing van 200 dollar per maand.

In een interne memo kondigde Delta-CEO Ed Bastian het nieuwe coronabeleid van de maatschappij aan. De belangrijkste maatregel is dat alle ongevaccineerde Amerikaanse werknemers van het bedrijf vanaf 12 september wekelijks een coronatest moeten laten afnemen. Als een werknemer positief getest wordt, moet hij of zij in isolatie gaan en niet naar het werk komen. De maatregel blijft van kracht zolang het aantal positieve tests in de VS hoog blijft.

De ongevaccineerde personeelsleden die gebruikmaken van de zorgverzekering die Delta aanbiedt zullen vanwege het nieuwe testsysteem een naheffing van 200 dollar per maand krijgen. Volgens Delta is dit nodig om de hoge kosten van ziekenhuisopnames door COVID-19 op te vangen. Volgens de maatschappij kost een ziekenhuisopname gemiddeld 50.000 dollar per persoon, en is de naheffing gerechtvaardigd om “het financiële risico dat de keuze om niet gevaccineerd te worden meebrengt voor het bedrijf” aan te kaarten. Daarnaast kunnen ongevaccineerde werknemers die na 30 september toch ziek worden door corona ook geen aanspraak meer maken op de doorbetalingsregeling.

Net als American Airlines en Southwest koos Delta er eerder deze maand niet voor een vaccinatieplicht in te stellen, al ontmoedigt het nieuwe beleid van de maatschappij het niet nemen van een vaccin sterk. Andere maatschappijen, waaronder concurrent United Airlines, Qantas en sinds gisteren als eerste Europese maatschappij SWISS, kozen wel voor een dergelijke verplichting. Buurland Canada gaat zelfs verder door een vaccinatieplicht in te stellen voor iedereen die met het vliegtuig wil reizen, zowel crew als passagiers.