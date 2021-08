Qantas haalt A380’s veel eerder uit woestijn dan verwacht

Qantas haalt volgend jaar al vijf Airbus A380’s uit de woestijn. Dat is veel eerder dan verwacht.

De vijf A380’s worden vanaf juli 2022 ingezet, zo maakte Qantas deze week bekend. De maatschappij verwacht dat het Australische vaccinatiedoel van 80 procent in december van dit jaar zal worden gehaald. Dat zou betekenen dat vanaf dat moment de grenzen van het land voorzichtig weer zullen worden geopend. Nadat die tegen die tijd bijna twee jaar gesloten zijn geweest verwacht Qantas vanaf dat moment een hoop vraag naar internationale vluchten. Het bedrijf haalt daarom een jaar eerder dan verwacht een aantal Superjumbo’s van stal.

De eerste paar toestellen zullen vanaf juli worden ingezet op de route tussen Sydney en Los Angeles. Vanaf november komt daar de vlucht van Sydney via Singapore naar Londen bij. “De A380’s werken goed op deze langeafstandsroutes als er voldoende vraag is, en de hoge vaccinatiegraad in beide markten zouden dat mogelijk maken.”

Eerder dit jaar was Qantas-CEO Alan Joyce al optimistisch over de toekomst van de A380. Hij zei toen dat alle A380’s zouden terugkeren. Nu de grenzen ook de hele zomer dicht zijn gebleven komt het bedrijf hier toch op terug. Van de twaalf Superjumbo’s zullen er in totaal tien terugkeren. De vijf toestellen die volgend jaar nog niet de lucht in gaan zullen naar verwachting pas in 2024 weer vliegen.