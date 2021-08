Schiphol zegt het met bloemen: ‘Love to see you back’

Na anderhalf jaar keerden de reizigers deze zomer eindelijk weer een beetje terug. Schiphol besloot ze in de bloemetjes te zetten.

Met tulpen werden de reizigers in de aankomsthal ontvangen. Bij de bos zaten kaartjes met de tekst ‘Love to see you back’. De kaartjes zijn gemaakt van tulpenbollen en de bloemen zijn afkomstig van Royal Flora Holland.

“Deze zomer hebben we op verschillende dagen bij de bagagebanden Hollandse tulpen uitgedeeld aan onze terugkerende reizigers. We zijn blij om ze weer op Schiphol te mogen verwelkomen en met dit typisch Hollandse cadeautje willen we dat ook laten blijken.”

Ook vertrekkende reizigers werden verrast. Bij de vertrekhallen werden Schiphol-bagagelabels in allerlei verschillende kleuren uitgedeeld.

Daar bleef het niet bij. Vanwege de coronamaatregelen wordt wegbrengers en ophalers gevraagd om buiten de luchthaven te wachten. Daar werd gezorgd voor polaroid-fotografen die hen een leuke herinnering meegaven.

Foto’s: © Schiphol.