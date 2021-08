Vandaag laatste Nederlandse evacuaties, aanslag dreigt

Naar alle waarschijnlijkheid vinden vandaag de laatste evacuaties plaats vanuit Kabul, zo heeft het demissionaire kabinet medegedeeld aan de Tweede Kamer.

Na bijna twee weken van chaos op en rond de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad is het moment aangebroken dat het Nederlandse ambassadeteam en 90 militairen het land zullen verlaten. Zij vertrekken met de laatste vluchten. Demissionair ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Broekers-Knol noemen het einde van de evacuaties “een pijnlijk moment omdat ondanks alle inspanningen van de afgelopen periode mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven”.

De Nederlanders moeten van de Amerikanen van de luchthaven vertrekken, zo schrijven de bewindslieden. Er zouden grote veiligheidsrisico’s zijn op en rond het vliegveld. “Men spreekt van dreiging van een terreuraanslag,” aldus demissionair minister Kaag. De situatie bij de luchthaven is inmiddels te gevaarlijk en de poorten van het vliegveld zijn gesloten. De Britse Minister van Defensie zegt zelfs dat er “zeer, zeer betrouwbare informatie” is over een dreigende aanslag op het vliegveld.

Mensen die nog geëvacueerd moeten worden zijn inmiddels opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen, en naar een veilige locatie elders te gaan. Het is onduidelijk hoeveel mensen er na de evacuaties achter zullen blijven in Afghanistan. “De lijsten groeien nog steeds en er is ook nog een groot aantal Nederlanders met hun gezinnen. Wij kijken nu met bondgenoten hoe we hen verder kunnen bijstaan.”

“De Nederlandse krijgsmacht blijft met een C-130 en een klein team militairen aanwezig in de regio. Deze C-130 is snel inzetbaar mocht, geheel tegen de verwachtingen in, de kans zich voordoen toch extra personen vanuit Kabul in veiligheid te brengen,” zo meldt Defensie. “Ook is met de coalitiepartners die later vertrekken afgesproken dat kleine aantallen evacués met eindbestemming Nederland op hun vluchten kunnen worden meegenomen.”