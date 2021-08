Schiphol ziet lichtpuntje ondanks matige resultaten

Het aantal reizigers op Schiphol is nog altijd ver onder het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus. Afgelopen halfjaar ontving de luchthaven ‘slechts’ 5,6 miljoen reizigers.

Dat is een daling van 57,1% ten opzichte van vorig jaar. Toen waren het er 13,1 miljoen. In de zomer van 2019, toen het coronavirus de wereld nog niet in zijn greep hield, telde Schiphol 34,5 miljoen reizigers.

Ook het aantal vliegbewegingen op de luchthaven is afgenomen. Waar het er in 2019 nog 242.107 waren, kende de Amsterdamse luchthaven het afgelopen halfjaar slechts 86.037 bewegingen. Hoewel deze cijfers nog niet om over naar huis te schrijven zijn, is het vrachtvolume wél met 27,7% gestegen naar 838.000 ton. Vorig jaar was dat nog 656.000.

Voorzichtig positief

Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group, laat weten voorzichtig optimistisch te zijn. “Tot dusver heeft 2021 een herstel laten zien, maar minder dan wij hadden verwacht. Door de hogere vaccinatiegraad en de geleidelijke opheffing van reisbeperkingen zijn wij gematigd positief voor het tweede halfjaar’’, zegt hij in een persbericht van Schiphol.

De CEO vervolgt dat de luchthaven er alles aan doet om goed te herstellen. ‘’In de tussentijd blijven wij investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en de kwaliteit van de leefomgeving, waarmee we invulling geven aan ‘building back better’.”

Schiphol verwacht dat ‘op zijn vroegst’ pas in 2024 de passagiersaantallen weer op het niveau van 2019 zijn. Bovendien verlaagt de luchthaven de verwachtingen voor 2021 van 27-37 miljoen passagiers naar 21-28 miljoen. Verwacht wordt dat er dit jaar tussen de 240.000 en 275.000 vluchten op Schiphol plaatsvinden.

Innovaties Schiphol

De innovaties zijn in ieder geval in volle gang. Zo introduceerde Schiphol in samenwerking met LVNL een meerjarenprogramma om geluidshinder van de luchthaven te verminderen. Door middel van een app krijgen mensen rondom Schiphol inzicht in het vliegverkeer op hun locatie.

Daarnaast hield de luchthaven zich ook bezig met onder meer een autonome bagagetrekker, duurzaam taxiën en een onderzoek naar nieuwe technologie die bijdraagt aan de afname van het ultrafijnstofgehalte.