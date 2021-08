Tweede ‘Jumbo’ Spitfire arriveert in Nederland | Foto’s

Nederland is vanaf nu definitief een derde Spitfire rijker. De tweezitter is eigendom van Jumbo-bestuursvoorzitter Frits van Eerd, zo maakte de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) bekend.

Gisteren landde de Spitfire MK.T9 met RAF serienummer MJ772 op Eindhoven. Deze tweezitsversie van dit type is het tweede toestel van de Stichting Spitfires Flying Vintage Everyday (SFVE) en wordt, zodra het vliegtuig de importkeuring heeft doorlopen, toegevoegd aan de vloot van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht op thuisveld Gilze-Rijen. Samen met de Harvard van de KLuHV en de andere Van Eerd Spitfire Mk.XVI werd de door piloot Ralph ‘Sheik’ Aarts gevlogen MJ772 woensdag boven Zeeland ‘onderschept’ en naar Eindhoven begeleid.

De nieuwste warbird in ons land werd eind 1943 in Castle Bromwich als éénzitter gebouwd. In 1951 werd het toestel omgebouwd tot trainer om dienst te doen bij Irish Air Corp op de Ierse basis Baldonnel. Voordat de Spitfire een trainer werd vloog de kist boven de invasiestranden van Normandië bij No. 340 (Ile-de-France) Squadron, gebaseerd op de Advanced Landing Ground in Funtingdon in Sussex. Na omzwervingen in onder andere Amerika, België en Duitsland, keerde de Spitfire MK.T9 terug naar de Biggin Hill Heritage Hangar in Engeland. Na een volledige restauratie tot ‘dual controlled’ Spitfire vloog de machine daar tot voor kort met betalende passagiers. In 2015 werd het vliegtuig te koop aangeboden voor £3,500,000.

© Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht

De huidige eigenaar en Jumbo-topman houdt wel van wat actie. Eerder was hij al actief in de Dakar rally, de 24 uur van Le Mans en met Jumbo sponsort hij Max Verstappen in de Formule 1. Naast de tweezitter en de Spitfire Spitfire Mk.XVI, PH-FVE wordt er in Engeland op dit moment nog gewerkt aan een derde Spitfire voor Van Eerd, een volledig originele Mk.1 uit 1940. Wanneer de eigenaar zelf in warbirds gaat vliegen is onbekend. Hij bezit wel een Amerikaans vliegbrevet maar de opleiding tot Spifire-vlieger heeft hij nog niet voltooid. Mogelijk dat de nieuwste toevoeging aan de vloot van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht binnenkort ook beschikbaar komt voor passagiersvluchten.