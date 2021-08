€5,50 voor het ‘zieligste broodje ter wereld’

Een passagier van een Ryanair-vlucht betaalde 5,50 euro voor ‘het zieligste broodje ter wereld’.

Eenmaal in de lucht met de maatschappij met het harpje, besloot de Ierse Aimee Woods een broodje te bestellen. Nadat het cabinepersoneel het broodje had geserveerd, maakte ze er een foto van omdat het wel heel erg simpel was. Een witte pistolet met twee wel heel karige plakjes spek erop.

Vriendin zette foto broodje op Twitter

Een vriendin van haar, Luz Nugent, die romanschrijfster is, plaatste de foto op Twitter vergezeld van de tekst: ‘’5,50 euro heeft Aimee betaald voor een broodje met spek bij Ryanair. Ik ben er nog altijd niet uit of dit exemplaar aan de omschrijving voldoet. Een culinaire ervaring is het daarentegen zeker wel.’’

Ondanks dat het broodje niet veel soeps was, had Aimee wel een ‘geweldige vlucht’ beleefd. Bovendien gaf ze de crew ook een compliment. ‘’Alleen dat broodje vond ik toch iets te hoog geprijsd. Maar ach, ik heb het wel gewoon opgegeten. Ik had te veel honger’’, citeert Algemeen Dagblad haar.

Humoristische reacties

Nugent, die iets minder dan vijftienduizend volgers op Twitter heeft, kreeg op haar tweet direct een hoop reacties. De meeste waren vooral humoristisch. ‘’Dit moet de optie met weinig calorieën zijn. Ik krijg al honger van ernaar kijken. Zonder meer het zieligste broodje ter wereld’’, schreef iemand. Een ander reageerde: ‘’Nieuwe voorwaarden bij Ryanair: wij behouden ons het recht voor om het spek uit het broodje te halen.’’ Ook dacht iemand dat de bereider ervan een aantal dagen niet gegeten had. ‘’De maker van het broodje had zelf een beetje honger.’’

Het is niet de eerste keer dat een passagier van Ryanair voor verrassingen komt te staan. In 2019 kreeg een passagier een boete van twintig euro toen ze haar tas mee de cabine in wilde nemen. Die tas zou niet in de cabine passen, maar achteraf oordeelde de handelsrechtbank in Spanje dat de bagage gemakkelijk in de cabine had gepast.

In 2017 behandelde cabaretier Pieter Derks de service van de Ierse prijsvechter.