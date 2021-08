Wat is een NOTAM en wanneer wordt die uitgegeven?

De Britse minister van Transport Grant Shapps gaf afgelopen donderdag een NOTAM uit. Wat is dit voor bericht?

NOTAM staat voor Notice to Airmen, berichten dus die relevant zijn voor piloten. Er worden tijdelijke vliegrestricties in aangekondigd over een luchtruim of luchthaven. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de situatie ergens op de grond. Deze kan dusdanig gevaarlijk zijn dat het onverantwoord is er overheen te vliegen waardoor er een omweg moet worden gemaakt. Met het oog op de veiligheid kan er ook iets in staan over de vlieghoogte. NOTAM’s worden eveneens uitgegeven in geval van luchtruimbeperkingen vanwege evenementen, militaire oefeningen, radiodode zones, vliegverbodzones en natuurrampen. Ook tijdelijke bouwprojecten en gesloten start- en landingsbanen zijn redenen om zo’n bericht uit te geven. In Nederland worden ze uitgegeven door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Vluchtinformatie

Voorafgaand aan een vlucht vraagt een piloot alle NOTAMs op. Op de route is het immers erg belangrijk om te weten waar je wel en niet mag vliegen, waar ergens hoger moet worden gevlogen dan gebruikelijk en met ingang van wanneer tot wanneer dit geldt. Het lezen van een NOTAM kan lastig zijn omdat het stamt uit het telextijdperk. Het betreft een hele lap tekst met een aantal woorden en getallen erin. Er staat bijvoorbeeld in om welke hoogte het gaat, maar ook met ingang van wanneer dit geldt en tot wanneer.

FAA definieert NOTAM’s

Er zitten verschillen tussen binnenlandse en buitenlandse NOTAM’s. De FAA (Federal Aviation Administration) heeft ze op een bepaalde manier gedefinieerd. Zo staat de SAA bijvoorbeeld voor Special Activity Airspace. Dit houdt in dat een luchtruim door bepaalde activiteiten beperkt is, bijvoorbeeld door tijdelijke militaire operaties. Een andere NOTAM is de NOTAM (L). Dit is een niet-kritieke NOTAM die gericht is op militairen. Deze worden nooit openbaar gemaakt, alleen als het noodzakelijk is. Er zijn nog veel meer NOTAMs waaronder NOTAM (D) en (O) NOTAM.

Situatie Afghanistan

Deze week gaf de Britse minister van Transport Shapps een NOTAM uit waarin Engelse luchtvaartmaatschappijen werd geadviseerd niet lager dan 25.000 voet (omgerekend 7.620 meter) te vliegen boven het gebied van Kabul, Afghanistan. Daarmee volgde hij het voorbeeld van de FAA die een maand eerder al aangaf dat Amerikaanse maatschappijen niet lager dan 26.000 voet mogen vliegen.

Sinds de opmars van de Taliban is het erg onrustig in Afghanistan. Veel mensen willen het land uit wat tot veel chaos heeft geleid. Op de luchthaven van Kabul liepen zelfs grote aantallen mensen op het platform heen. Ook zaten velen op vliegtuigen. Donderdag vond er een aanslag plaats bij de luchthaven. Volgens de laatste berichten is het dodental al opgelopen tot 170. Ook vielen er honderden gewonden.