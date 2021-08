De B707: Boeing’s eerste jetliner | Boek

De Boeing 707 vloog voor het eerst in het midden van de jaren vijftig en wordt gezien als de grondlegger van de familie van Boeing-straalverkeersvliegtuigen.

Er zijn ruim duizend Boeing 707’s gebouwd. De productie is gestaakt in 1978. In Nederland vloog de Boeing 707 bij Transavia. De civiele versie van de 707 deed voor het laatst dienst in 2014 toen Saha Air uit Iran besloot de operatie met het iconische passagiersvliegtuig te stoppen. Gelukkig legde Ron Mak uit Almere in zijn rijke vliegtuigspottersloopbaan de 707 vast op ontelbare dia’s en foto’s. Een selectie daarvan kwam terecht in het onlangs verschenen boek ‘Boeing 707 Boeing’s First Jetliner’.

Paplepel

Auteur Ron Mak werd 70 jaar geleden geboren en kreeg de luchtvaart met de paplepel ingegoten. Zijn vader Koos Mak was luchtverkeersleider op het oude en nieuwe Schiphol in de periode 1952-1977. Hij nam kleine Ron vaak mee naar de verkeerstoren. Zo ontstond de fascinatie voor de vliegerij. Mak volgde de Kweekschool voor de Detailhandel Amsterdam en maakte carrière bij fotozaak Capi International in het Tax Free Shopping Centre op Schiphol. Na zijn pensioen werkte hij nog enkele jaren als vrijwilliger bij het Schiphol Welcome Team. Naast luchtvaart houdt Mak van fotograferen, filmen, reizen, fietsen, wandelen , schrijven en tuinieren. Ondanks zijn leeftijd blijft hij vliegvelden bezoeken in binnen- en buitenland.

Exotische oorden

Vanaf zijn zestiende jaar maakte Mak spotterstrips. Aanvankelijk met de auto naar Parijs en Frankfurt, later per vliegtuig naar de meest exotische oorden in de meest bijzondere vliegtuigtypen, zoals de Constellation en de Concorde. Hij heeft tot nu toe 692 vluchten gemaakt met een totale vluchttijd van ruim 1.641 uur. Daarbij legde hij een afstand af van 1.117.757 kilometer. Als bijbaan werkte hij bij de Catalina Safari Company. Het bracht hem naar vele landen in Afrika met onder andere een landing op de Nijl. Tijdens zijn spottersloopbaan heeft Ron Mak een imposante collectie beeldmateriaal verzameld. Zijn verzameling bestaat onder meer uit een kleine 50.000 kleinbeeldfoto’s en dia’s en 100 uur film. Ook in het digitale tijdperk ging Mak door met het vastleggen van vliegtuigen.

Auteur Ron Mak in een Catalina (c) Ron Mak

Luchtvaartbladen

Mak publiceert al bijna twintig jaar in Engelse luchtvaartbladen, zoals Airports of the World en Airliners World. Door zijn vele reizen heeft hij genoeg stof om over te schrijven en beeldmateriaal om zijn verhaal te illustreren. Hij publiceerde onder andere over Addis Ababa Bole International Airport in Ethiopië, Clark International op de Filipijnen, het Turkse Istanbul Sabiha Gokcen en Lajes Airport op de Azoren. Key Publishing, de uitgever van genoemde luchtvaartmagazines, heeft Ron Mak benaderd om een fotoboek samen te stellen over de eerste Jet Liners. Met 750 Boeing 707-foto’s in zijn archief een mooie klus. Plannen voor een nieuw boek zijn er ook al. Dat krijgt als onderwerp de tegenhanger van de Boeing 707, de Douglas DC8.

Introductie: de Boeing 707

Het Engelstalige boek ‘Boeing 707 – Boeing’s First Jetliner’ is eenvoudig van opzet. Na een korte introductie over de 707 is elke bladzijde voorzien van twee of soms drie foto’s met uitgebreide bijschriften die verhalen over de geschiedenis van het betreffende toestel. Voor de wat oudere vliegtuigspotters of hobbyisten met interesse in de historische luchtvaart is het doorbladeren van het boek smullen. De prachtigste kleurenschema’s van al lang verdwenen airliners komen voorbij. Chapeau voor Ron Mak die op deze manier liefhebbers laat meegenieten van zijn unieke collectie vliegtuigfoto’s!

Boeing 707 – Boeing’s First Jetliner Auteur: Ron Mak Uitgeverij Key Publishing 96 bladzijden, 195 foto’s, grotendeels in kleur Prijs: 24,95 euro

