De race boven de race; de Formule 1 helikopter in actie | Video

De F1-coureurs en Formule 1-renstallen gaan na het zomerreces weer verder met een druk raceprogramma. Veel mensen van over de hele wereld kijken toe hoe de auto’s over het circuit scheuren. Om dat spektakel in beeld te krijgen zijn er talloze camera’s te vinden rond en op Spa, maar een daarvan is wel heel speciaal.

De Formule 1 heeft een eigen helikopter in dienst die rondvliegt boven het circuit om de race vanuit een bijzondere hoek te filmen. Op de neus van het toestel is een grote tv-camera gemonteerd. Om die te kunnen bedienen zijn twee mensen nodig: een piloot en een speciale camera-operator. De piloot krijgt instructies vanuit de regiewagen om naar bepaalde plekken van het circuit te vliegen. De camera-operator bedient de grote camera aan de helikopter. Om prachtige beelden te schieten is er een intense samenwerking nodig tussen beiden.

