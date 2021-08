Lufthansa volgt SWISS met vaccinatieplicht

Lufthansa volgt SWISS met de introductie van een vaccinatieplicht voor het personeel. Hiermee is de Duitse luchtvaartmaatschappij de tweede grote maatschappij in Europa die zo’n regeling instelt. Volgens Lufthansa is de vaccinatieverplichting de enige manier waarop de internationale reizen weer veilig uitgevoerd kunnen worden.

Lufthansa zal vanaf half november de verplichting instellen voor het cabine- en cockpitpersoneel. Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om gevaccineerd te worden, heeft de maatschappij verschillende acties opgezet. Eerder dit jaar kregen medewerkers al de kans om thuis gevaccineerd te worden. Aangezien het in de afgelopen maanden makkelijker is geworden om de prik te krijgen is de maatschappij daarmee gestopt.

In tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen geldt de verplichting alleen maar voor het cabine- en cockpitpersoneel. United stelde eerder deze maand een verplichting in voor het hele personeel. Passagiers aan boord van Lufthansa hoeven geen vaccinatiebewijs te hebben om te vliegen.