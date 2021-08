Baby geboren tijdens evacuatievlucht van Turkish Airlines

Op zaterdag 28 augustus is een Afghaanse vrouw bevallen tijdens een evacuatievlucht van Turkish Airlines. De bevalling vond plaats op 33.000 voet boven het Koeweitse luchtruim, waardoor een omleiding naar de luchthaven van Koeweit nodig was.

Militaire transportvliegtuigen uit verschillende landen evacueren buitenlanders en Afghaanse vluchtelingen van de luchthaven van Kaboel. Luchtvaartmaatschappijen waaronder Turkish Airlines zorgen voor verdere reizen naar verre veilige oorden.

In de vroege ochtend van 28 augustus vertrok de speciale vlucht TK3281 van Turkish Airlines uit Dubai met bestemming Birmingham. Het doel van de vlucht was om evacués te helpen die Afghanistan waren ontvlucht. De vlucht is uitgevoerd door een Boeing 777-300ER met registratie TC-JJV. Het toestel vertrok om 04:55 uur plaatselijke tijd uit Dubai met bestemming Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de vlucht op 10.000 meter (33.000 voet) zette boven het Koeweitse luchtruim bij een vrouw de bevalling in.

Volgens Reuters was de moeder de 26-jarige Soman Noori. Turkish Airlines voegt eraan toe dat het meisje Havva heette, wat vertaald Eva betekent, maar ook een variatie is op het Turkse woord voor ‘lucht’, dat ‘hava’ is. Volgens berichten verkeren zowel moeder als dochter in goede gezondheid.