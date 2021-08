De Boeing 747 lookalike: Aviation Traders ATL-98 Carvair

De Boeing 747 is misschien wel het bekendste vliegtuig in de geschiedenis. De iconische vorm van de romp zorgt ervoor dat het toestel makkelijk te onderscheiden is van andere vliegtuigen. Toch is er een toestel dat erg lijkt op die grote Boeing met haar iconische bult: de Aviation Traders ATL-98 Carvair.

De propeller 747, zoals het toestel af en toe genoemd wordt, is gebaseerd op het airframe van een Douglas DC-4. Freddie Laker was de eigenaar van een klein luchtvaartbedrijf Aviation Traders. Freddie zocht een goedkope oplossing om de ouder wordende Bristol 170 freighter te vervangen.



Carvair ©Richard Goring/wikicommons

Ombouwen

De DC-4 bleek de ideale kandidaat om tot een nieuw vrachttoestel om te bouwen. Het toestel werd hiervoor flink bij de neus genomen. De gedachtegang hierbij was hetzelfde als van de ontwerper van de 747, Joe Sutter. De neus van het toestel werd omgebouwd tot een grote openslaande vrachtdeur. De cockpit die traditioneel in de neus zit werd als het ware bovenop de romp gezet waardoor het laadruim makkelijk toegankelijk werd.

De Carvair transporteerde voornamelijk auto’s. Dat is ook terug te zien in het design van het toestel. Auto’s konden direct het toestel inrijden wat het in- en uitladen makkelijker maakte. De machine heeft twee verschillende laadruimtes. Het voorste gedeelte is te gebruiken voor vracht, achterin is plek voor passagiers. In de standaarduitvoering kunnen 22 passagiers mee en vijf auto’s. Het modificeren van een DC-4 kostte in die tijd bijna tachtigduizend pond. Dat zou in tegenwoordige tijd bijna twee miljoen pond kosten.

In totaal zijn er 21 Carvairs gebouwd waarvan er 18 bestemd waren voor British United Air Ferries. Door de jaren heen zijn er acht verongelukt. Een van deze ongevallen vond plaats bij Rotterdam.

Het vliegtuig had een driekoppige bemanning nodig om te kunnen vliegen. Met een maximumsnelheid van vierhonderd kilometer per uur en een maximumhoogte van bijna negentienduizend voet vloog het van A naar B. Het bereik van het toestel was tweeduizend nautische mijlen.