EU wil reisverbod voor niet-essentiële reizigers uit de VS

The New York Times en de BBC melden dat de Europese Unie op het punt staat om de Verenigde Staten van de veilige landen-lijst te halen.

In de Verenigde Staten neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de laatste weken toe, onder andere door de deltavariant van het coronavirus. Behalve de VS zouden ook Kosovo, Israël, Montenegro, Libanon en Noord-Macedonië van de veilige landen-lijst gehaald worden.

De meeste Europese landen hebben in juni hun grenzen weer opengesteld voor Amerikanen, meer dan een jaar na het instellen van een reisverbod, in de hoop dat de Amerikanen deze zomer op bezoek zouden komen en een noodlijdende toeristische sector weer op gang zouden helpen. Terwijl Amerikaanse toeristen deze zomer naar Europa konden reizen, bleven de Verenigde Staten gesloten voor Europeanen, wat tot woede leidde van de Europeanen en hun leiders, die hun frustratie uitten over het gebrek aan wederkerigheid.

De drempel om op de lijst van de EU te staan is minder dan 75 nieuwe gevallen van Covid-19 per 100.000 mensen per dag gedurende de voorafgaande 14 dagen. In de Verenigde Staten ligt het infectiecijfer ver boven die drempel, en het aantal Covid-19-gevallen in het land is vorige week voor het eerst sinds januari boven de 100.000 gekomen.

Nu het toeristische hoogseizoen ten einde komt, zal de impact van het wegvallen van Amerikaanse toeristen een stuk kleiner zijn. Naar verluidt hebben zelfs populaire toeristenbestemmingen als Griekenland en Kroatië geen bezwaar gemaakt tegen het aanpassen van de lijst.