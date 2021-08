Luchtmachtoefeningen gaan door ondanks scherpe kritiek burgemeester

Oefenende straaljagers zorgden afgelopen vrijdag voor veel stress en schrikreacties bij de dieren van Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen spreekt van ‘onverantwoord gedrag’ van de piloten. Bij de Koninklijke Luchtmacht deed hij zijn beklag. Desondanks wordt er ook de komende dagen ‘gewoon’ boven Drenthe geoefend.

Wildlands zelf meldde de overlast vrijdag direct al bij de gemeente Emmen. Burgemeester Eric van Oosterhout reageerde onmiddellijk via twitter: “Ik snap dat de Koninklijke Luchtmacht moet oefenen, maar met straaljagers heel laag over een drukbezochte dierentuin vliegen, is onverantwoord”. Woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands: “Een voorbeeld van de overlast zie je direct bij onze ijsberen. Die trekken zich terug in hun schuilplaatsen, waar ze zich veiliger voelen en voor het publiek ook minder zichtbaar zijn. De dieren in ons park zijn duidelijk onder de indruk en de stress spat er vanaf. We blijven dit als Wildlands onacceptabel vinden en gaan contact opnemen met het ministerie om deze ellende in de toekomst te voorkomen.”

Niet alleen dieren schrokken vrijdag van de overvliegende vliegtuigen. Ook de inwoners schrokken zich vrijdag een hoedje toen verschillende F-16 toestellen op nog geen honderd meter hoogte over het centrum van Emmen raasden. Ook op sociale media moet de luchtmacht het ontgelden. “Defensie doet maar wat het wil”, moppert Johan Roland. “De luchtmacht moet oefenen, maar niet 20 meter boven bevolkte gebieden. Het is ronduit asociaal en moet stoppen.” Twitter-gebruiker Eddechien diende een klacht in. “Ze vlogen heel erg laag over mijn huis. Nu heb ik sinds vrijdag een piep in mijn oor.”

De straaljagers worden gebruikt voor de ‘Weapon Instructor Course’ van de Koninklijke Luchtmacht. Aan de opleiding doen gevechtsvliegers en officieren mee uit Nederland, Noorwegen en België. De selectie is streng, alleen de allerbeste vliegers komen voor de opleiding in aanmerking. Deelnemers leren over tactieken en wapensystemen, maar ook hoe je grote luchtgevechten moet houden. KLU-Opleider Cribs vertelde eerder tegenover RTV Drenthe dat de vliegers er zoveel mogelijk aan doen om de overlast te beperken. “We verdelen de gebieden en proberen zo min mogelijk op dezelfde plekken laag te vliegen. Maar het is nou eenmaal zo dat deze gebieden voor ons zijn aangewezen, dus we maken er gebruik van.” Hij vertelde ook dat de overlast waarschijnlijk niet meer lang aanhoudt. “De komende week oefenen we op middelbare hoogte en het geluid daarvan is te vergelijken met dat van een KLM-toestel.”

In Wildlands wordt de komende dagen opnieuw rekening gehouden met overlast. De Koninklijke Luchtmacht laat aanvullend via een woordvoerder nog weten dat: “We maken gebruik van bestaande laagvliegroutes boven de provincie Drenthe. We betreuren het ongemak en natuurlijk proberen we overlast zoveel mogelijk te vermijden. We begrijpen de reactie van burgemeester Eric van Oosterhout”. Overigens vlogen de F-16’s op een hoogte van zo’n 80 meter over, legt de woordvoerder uit, niet lager. “Maar als je naar de tijgers in de dierentuin kijkt en F-16’s voorbij ziet vliegen alsof ze uit het niets komen, lijkt het al snel alsof onze straaljagers maar 20 meter boven ons hangen”.