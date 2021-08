NOAA Hurricane Hunters vliegen door oog van Orkaan Ida | Video

De meeste piloten proberen het vliegen in extreem weer te vermijden, maar dat geldt niet voor de NOAA Hurricane Hunters. De groep vliegt in het oog van de storm om cruciale gegevens te verzamelen.

De NOAA Hurricane Hunters zijn een groep vliegtuigen die door de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) van de Verenigde Staten worden gebruikt voor orkaanverkenning. NOAA gebruikt twee Lockheed WP-3D Orion turboprops om door orkanen te vliegen. Ook hebben ze een Gulfstream IV-SP die rond de bovenste randen van stormen vliegt om een beeld te krijgen van de stromingen.

Scheurt het vliegtuig niet uit elkaar door de storm?

Vliegtuigen gaan over het algemeen niet kapot door sterke winden tijdens hun vlucht. Ze vliegen in de winter regelmatig in straalstromen met een windkracht van meer dan 150 km/u boven de VS. Het is de plotselinge verandering in horizontale of verticale winden, die een vliegtuig kan vernietigen of de controle over het vliegtuig kan doen verliezen. Daarom vliegen NOAA’s Hurricane Hunter-vliegtuigen bijvoorbeeld niet door tornado’s. De piloten van de Hurricane Hunters vliegen weer wel in orkanen met veel wind, omdat dit wel kan in tegenstelling tot een tornado. Zij houden echter altijd “hot spots” van zwaar weer en windschering in de gaten, die zij vaak op de radar kunnen identificeren en gaan vermijden als het te zwaar is.