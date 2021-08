Deze Belgische vliegvelden worden vanaf 2024 op afstand bediend

Ook in België gaan enkele luchthavens in de toekomst digitale torens krijgen. Een toren van camera’s en antennes neemt de bemande toren over op de luchthavens.

Het Belgische Skeyes kondigde maandag aan dat het een partnerschap is aangegaan met Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS). Saab moet vooral de technische invulling voorzien van het project. Het Zweedse bedrijf heeft ook al systemen voor luchthavens in Londen en Stockholm geleverd.

In België krijgen de vliegvelden van Charleroi, Luik en Namen vanaf 2024 remote tower-systemen. Bij een remote tower-systeem wordt de luchtverkeersleiding vanuit een centraal punt gedaan. Het zicht wat de verkeersleiders normaal uit de toren hebben wordt verzorgd door camera’s die daadwerkelijk op het betreffende vliegveld staan.

Zo ziet een remote tower eruit © Saab AB

De CEO van Skeyes, Johan Decuyper, meldt het volgende over het project: “Digitale torens zijn een belangrijke ontwikkeling in de luchtverkeersleiding die skeyes volledig omarmt. Met Saab hebben we een solide partner gevonden om ons digitale torenproject uit te rollen, te beginnen in Namen voor de luchthavens van Luik en Charleroi.“

In Nederland maakt het remote tower-systeem ook zijn opmars. Zo gaat Groningen Airport Eelde als eerste vanaf 2022 werken met een remote tower. Onlangs zijn op Groningen de camera’s hiervoor geplaatst. Na Groningen is Maastricht Aachen Airport ook aan de beurt.