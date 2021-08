Laatste Amerikaanse C-17 vertrokken uit Afghanistan

Na 20 jaar Amerikaanse aanwezigheid verliet gisteren de laatste C-17 van de Amerikaanse luchtmacht het vliegveld in Kabul. Hiermee zijn de laatste Amerikaanse troepen uit Afghanistan vertrokken.

De VS heeft hiermee de evacuatie van burgers en troepen uit Afghanistan afgerond. Hiermee is een eind gekomen aan de langste oorlog in de geschiedenis van de VS. “Ik ben hier om de voltooiing van onze missie in Afghanistan aan te kondigen,” vertelde generaal Frank McKenzie, het hoofd van het U.S. Central Command, aan verslaggevers tijdens een virtuele briefing. De laatste C-17 vertrok gisteravond rond half tien Nederlandse tijd vanuit Kabul. Met het vertrek van de Amerikanen is er geen verkeersleiding meer boven Afghanistan.

President Biden staat stevig achter zijn beslissing om alle Amerikanen terug te trekken uit Afghanistan. “Ze hebben dit gedaan met ongeëvenaarde moed, professionalisme en vastberadenheid. Nu is er een einde gekomen aan onze 20-jarige militaire aanwezigheid in Afghanistan”, zegt hij. De Amerikaanse troepen hebben in de afgelopen zeventien dagen zo’n 120.000 personen geëvacueerd.