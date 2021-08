‘United 777’s met PW-motoren aan de grond tot 2022’

Volgens de Wall Street Journal blijven de Boeing 777-200’s van United langer aan de grond dan verwacht.

De Boeing 777-200’s van United Airlines die zijn uitgerust met Pratt & Whitney-motoren, staan al meer dan zes maanden aan de grond. Reden hiervan is een motorexplosie in Denver begin dit jaar. Het einde van deze buitendienststelling is nog altijd niet in zicht. Bronnen zeggen dat de FAA extra veiligheidsmaatregelen wil vragen. Dit zou kunnen betekenen dat deze vliegtuigen tot volgend jaar niet meer vliegen. Wall Street Journal meldt dat de Amerikaanse luchtveiligheidsinstantie NTSB een extra type inspectie van de ventilatorbladen overweegt. Bovendien heeft de FAA Boeing verzocht wijzigingen in te voeren die moeten voorkomen dat de motorkappen worden afgerukt wanneer een ventilatorblad tijdens de vlucht breekt.

De FAA weigerde officieel commentaar te geven op de aanvullende veiligheidsmaatregelen. Volgens een woordvoerder van Boeing is de fabrikant bezig met de voltooiing van ontwerpwijzigingen die de goedkeuring van de FAA zullen vereisen. In april was de hoop bij United er nog op gevestigd dat de 777-200-toestellen met Pratt & Whitney-motoren op korte termijn weer in gebruik konden worden genomen.