110 jaar geleden: Fokker vliegt rondje om de kerk

Om zijn eerste vliegtuig te demonstreren vloog Anthony Fokker precies 110 jaar geleden een rondje boven Haarlem. Dit vliegtuig, de Spin, was de bouwsteen van het legendarische merk Fokker.

Anthony Fokker werd geboren op Java. Op vierjarige leeftijd vertrok hij met zijn ouders naar Haarlem. In dezelfde stad vloog Fokker op 31 augustus en 1 september 1911 met zijn eerste vliegtuig; de Spin. Fokker ontwierp en bouwde dit toestel samen met Jacob Goedecker. Hij volgde destijds een opleiding tot monteur in Duitsland. Zakenpartner Franz von Daum vloog de eerste twee versies van de Spin de boom in. Hierop besloot Fokker zelf te leren vliegen.

In het ontwerp van de Spin zaten enkele originele ontwerpeigenschappen. De vleugels stonden in een zogeheten V-stand wat maakt dat zij in geval het toestel van voren af wordt bekeken, iets naar boven gehoekt staan. Dit maakte het toestel bijzonder stabiel en ‘makkelijk’ te besturen. De romp van de Spin bestond uit twee houten dragers waarop de viercilinder motor was bevestigd. De vleugels bestonden uit twee stalen buisliggers met ribben van bamboe. Het geheel werd bij elkaar gehouden door stalen kabels.

Fokker in zijn Spin. Nationaal Archief, Public domain, via Wikimedia Commons

De vliegdemonstratie werd door Fokker gegeven ter gelegenheid van Koninginnedag. De dag erna vloog Fokker een rondje om de toren van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. In 1912 vertrok Fokker naar Berlijn. Hier richtte hij het bedrijf Fokker Aeroplanbau op. Al snel kreeg hij zijn eerste opdracht om voor 10.000 Mark twee vliegtuigen te bouwen. Daarmee begon de imposante carrière van Fokker.