E-Flight Academy zet eerste stappen naar Duitse markt

In mei opende E-Flight Academy, als eerste elektrische vliegschool van Europa, haar deuren op Teuge. Na enkele maanden te hebben gevlogen zet de start-up nu al de eerste stappen over de grens.

In het Duitse Stadtlohn reikte E-Flight Academy eerder deze week haar eerste Duitse E-Rating uit aan Renate Thesing, hiermee de eerste Duitse vrouw die een elektrisch vliegtuig mag vliegen. De stad in Noordrijn-Westfalen is geen onbekend voor de Nederlandse vliegschool: twee maanden geleden voerde E-Flight al een vlucht uit naar het Stadtlohnse vliegveld. Dit was de tegelijkertijd de eerste keer dat een in Nederland geregistreerd elektrisch vliegtuig het buitenland opzocht.

Mede-oprichter en Head of Training Evert-Jan Feld spreekt van een historische gebeurtenis. “Niet alleen voor ons als bedrijf, maar ook als inspiratie voor vliegers in spé op de Duitse markt. We willen als E-Flight Academy zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om de vrijheid van vliegen te ervaren, maar dan zonder schuldgevoel. Lessen met een elektrisch vliegtuig is daar een perfect middel voor. Dat we dit nu ook over onze landsgrens doen, is een geweldige stap!”

“Naast dat we volledig emissieloos vliegen, willen we ook aan de omgeving van de vliegvelden laten zien hoeveel minder geluid we produceren met onze elektrische vliegtuigen. Ook de toekomstige E-Flyers zullen merken hoe superstil onze vliegtuigen zijn en dat ze zonder trilling en veel makkelijker te bedienen zijn.”