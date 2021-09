Nederlands ruimtevliegtuig maakt succesvolle reeks testvluchten | Video

Het Nederlands-Nieuw-Zeelands ruimtevaartbedrijf Dawn Aerospace heeft recent een reeks van vijf testvluchten uitgevoerd in Nieuw-Zeeland.

Dawn Aerospace is bezig met de ontwikkeling van een herbruikbaar ruimtevliegtuig. Het vliegtuig start en landt horizontaal wat betekent dat het gebruik kan maken van standaard vliegvelden op veel plekken wereldwijd. Eenmaal in de lucht moet de Aurora hoogtes bereiken tot honderd kilometer en daarboven om vervolgens weer te landen om hergebruikt te worden. De Mk-II is een testvliegtuig en zal opgevolgd worden door de Mk-III. De Aurora Mk-III moet in staat zijn om satellieten tot 250 kilo in een baan om de aarde te brengen.

De Aurora Mk-II

Vanaf Glentanner Aerodrome op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland aan het turquoise Lake Pukaki heeft het bedrijf vijf testvluchten uitgevoerd in drie dagen. Tijdens de vluchten zijn hoogtes bereikt tot 3400 voet. Naast het demonstratiedoeleinde van de Mk-II zal het vliegtuig ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek hoog in de atmosfeer.

“Dawn Aerospace is gericht op duurzame en schaalbare toegang tot de ruimte. Daarom is ons Mk-II ruimtevliegtuig volledig herbruikbaar” zegt Stefan Powell, CEO. “De testvluchten hebben veel data opgeleverd die zullen helpen met de doorontwikkeling van het voertuig. Wij zijn trots op het technische team dat het mogelijk heeft gemaakt dat de eerste vluchten van dit experimentele toestel zo soepel zijn verlopen. De vluchten verliepen volgens plan en wij zijn blij met de snelle doorlooptijd, waarmee wij aan het eind slechts 90 minuten nodig hadden om twee vluchten uit te voeren.”

Tijdens de eerste testvluchten was het testvliegtuig uitgerust met gewone straalmotoren, maar deze zullen in de toekomst worden vervangen door herbruikbare raketmotoren. Bekijk hieronder de eerste beelden van de testvlucht en foto’s van de Aurora Mk-II: